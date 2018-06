Nazionale a Varese con il gran ritorno di Bertolasi

Nonostante qualche inconveniente dovuto al forte vento che ha sferzato il lago nel tardo pomeriggio di lunedì 4, la Nazionale di canottaggio è al lavoro a Varese per una fase di preparazione in vista dei Mondiali assoluti di Plovdiv, Bulgaria, in programma a settembre.

Il direttore sportivo Cattaneo ha portato alla Schiranna il cosiddetto Gruppo Olimpico, cioè l’elite del remo azzurro, in un raduno che precede l’esordio in Coppa del Mondo fissato per il 22-24 giugno a Linz, in Austria. Altre tappe di avvicinamento al Mondiale saranno invece i Giochi del Mediterraneo (Tarragona, 28-30 giugno) e gli Europei (Glasgow, 2-5 agosto).

Tra i 49 atleti è buona la rappresentanza varesotta: sono ben cinque i nostri rappresentanti che formano un drappello quasi tutto al femminile. L’unico della sezione maschile è l’isprese Andrea Micheletti, peso leggero 26enne che da diversi anni veste il body della Nazionale.

La notizia più importante però è il ritorno con l’Italia di Sara Bertolasi: la bustocca, già due volte alle Olimpiadi, è tornata a vogare (dopo un paio di anni di stop) per i colori della Canottieri Milano e dopo le prime uscite ha nuovamente guadagnato una chiamata in Nazionale.

Tra le senior femminili ci sarà anche l’equipaggio firmato Gavirate e formato della giovani in ascesa Ilaria Broggini e Veronica Calabrese. Il gruppo targato Varese è completato da un’altra gaviratese, Federica Cesarini, peso leggero che nel 2017 ha vinto l’oro mondiale sul quattro di coppia e che in questo settore è considerata ormai una realtà per i colori azzurri.