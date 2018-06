Nella terra dei brutti e buoni con i Corsi Tigros dedicati al gusto

Si tiene a Buguggiate il prossimo corso – dei nove in totale – dedicati al gusto e alle prelibatezze nell’edizione 2018 dei corsi Tigros. L’argomento sono i dolci e i dessert, e l’appuntamento è per martedi 26 giugno al Buongusto del Tigros del lago.

A spiegarne i segreti sarà lo Chef Pâtissière Luca Riccardi della Pasticceria Cardy di Gavirate, storico locale situato nel cuore della cittadina sul lago di Varese dove da più di cinquanta anni si sfornano dolci prelibatezze, tra cui i rinomati Brutti e Buoni.

La filosofia che Luca Riccardi, titolare e pasticciere del locale, sostiene e realizza ogni giorno è che in pasticceria come in cucina non c’è nulla da inventare. Nuovi sapori e sensazioni possono però nascere da accostamenti inediti ponendo grande cura e attenzione agli ingredienti.

Come sempre, il corso è gratuito e richiede solo il possesso di Tigros Card (anch’essa gratuita): Per questo però le iscrizioni sono già chiuse. Altre info al sito www.tigros.it