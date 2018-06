Nelle strutture ricettive del Varesotto 24mila posti letto per i turisti

Quali sono i numeri delle strutture ricettive in provincia di Varese? Si tratta di un dato relativamente semplice da avere e strutturato con grande trasparenza nella sezione dei dati di Regione Lombardia.

Nel complesso sono 519 tra albergatori e titolari di Bed & Breakfast, per un totale di 8.327 stanze e 24.633 posti letto.

Questi sono in numeri ufficialmente registrati tra coloro che hanno strutture ricettive e che quindi svolgono l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità turistica. Numeri diversi, come abbiamo visto, rispetto alla rete degli alloggi in affitto su Airbnb che, invece, non comprendono solo strutture ricettive ma anche stanze private in affitto.

I dati di questo articolo, dunque, fanno riferimento solamente alle strutture “tradizionali”, ovvero: alberghi, bed&breakfast, foresterie, locande, campeggi, ostelli, case per ferie e rifugi di montagna.

Eccoli rappresentati nella mappa della provincia con puntini la cui dimensione è data dalla disponibilità di posti letto che ciascuno mette a disposizione.

Il comune con più strutture ricettive è di gran lunga Varese con 69 strutture. Seguono nell’area di Malpensa Cardano al Campo con 24, Gallarate con 21 e Somma Lombardo con 19, poi Laveno Mombello con 21.

I numeri delle singole strutture, invece, sono per la maggior parte costituiti da bed&breakfast (219 in totale), seguito dagli alberghi a 3 stelle (64) e alberghi a 4 stelle (49).

Cambiano i pesi se, invece, consideriamo la disponibilità di letti che complessivamente sono 24.633. In questo caso la parte del leone la fanno gli alberghi a 4 stelle che nel complesso hanno 8.283 posti letto seguiti dai campeggi con oltre 8mila posti, gli alberghi a 3 stelle con 3.184 e i bed & breakfast con 1.169

In questo strumento, invece, diamo la possibilità di esplorare le diverse tipologie di strutture ricettive comune per comune