«Nessuna ferita perenne, è un servizio per la spiaggia»

Sul progetto di realizzare un bar sulla spiaggia di Zenna, al centro di una polemica lanciata dalla lettera di una lettrice, non tarda ad arrivare la risposta del sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera, che getta acqua sul fuoco.

«Parlare di ferita perenne mi sembra davvero troppo – esordisce il sindaco .

L’idea a noi è piaciuta e serve per fornire la spiaggia di un servizio, oggi inesistente. L’operatore ha obbligo di pulizia e manutenzione di tutta l’area, e mi pare importante. La struttura è stata pensata in un angolo proprio per non rubare spazio. Oggi il lago alto acuisce l’impressione, ma con un livello del lago normale non si può dire che viene “tolto” il posto ai bagnanti».

Il sindaco fa inoltre sapere che l’area su cui insiste il chiosco è demaniale e l’Autorità di Bacino ha dato parere favorevole, Provincia di Varese ha approvato da un punto di vista paesaggistico l’intervento, e lo stesso Piano di governo del territorio dell’ex Comune di Pino prevedeva quel tipo di insediamento.

«Noi non abbiamo fatto altro che recepire il parere e la convenzione per il permesso a costruire, obbligando il proprietario a tenere pulita l’area, i bagni e i sentieri di accesso alla spiaggia

Questo non toglie che politicamente la nostra amministrazione fosse d’accordo per i motivi di cui sopra», conclude il sindaco.