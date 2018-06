Nido gratis, la Regione apre l’accreditamento di strutture e comuni

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la manifestazione d’interesse attraverso la quale saranno individuati i comuni e le relative strutture (asili nido e micro-nidi) presso le quali le famiglie potranno avere accesso al beneficio dell’azzeramento della retta a partire dal prossimo mese di settembre.

Da oggi, giovedì 28 giugno, i comuni possono presentare la domanda esclusivamente attraverso il sistema SiAge.

A partire da metà luglio, Regione Lombardia renderà disponibili per le famiglie interessate a partecipare alla misura Nidi Gratis 2018-2019 indicazioni utili per supportare i genitori nella verifica dei requisiti necessari alla presentazione della domanda. La fase successiva avrà inizio nel mese di settembre con la pubblicazione dell’Avviso rivolto alle famiglie che così potranno presentare la domanda di partecipazione. L’azzeramento riguarderà le rette a partire dal mese di inizio di frequenza da parte del bambino del nido/micro-nido, anche nel caso in cui la domanda sarà presentata in un momento successivo.

“Abbiamo investito 35.125.000 di euro – ha dichiarato l’assessore Silvia Piani -. L’obiettivo di Regione Lombardia è quello di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi per la prima infanzia”.

Le informazioni di dettaglio sono disponibili su www.fse.regione.lombardia.it e su www.regione.lombardia.it digitando nel campo ricerca ‘nidi gratis 2018 2019’.