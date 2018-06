Niente bagni nemmeno quest’anno al lido della Schiranna

Anche quest’anno, il lago di Varese e il lido della Schiranna restano alle papere.

L’ATS Insubria, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha ripreso infatti l’attività di monitoraggio delle acque del Lago di Varese, con particolare riguardo a controlli di natura microbiologica e fisico-chimica, nonché alla verifica, nell’ambito dello specifico Piano di Monitoraggio Algale, dell’eventuale presenza di cianobatteri potenzialmente pericolosi per la salute umana. Il risultato è stato che, anche al lido della Schiranna, le acque del Lago di Varese risultano non balneabili per inquinamento algale.

Per questo l’amministrazione di Varese ha emesso un’ordinanza per dare informazione alla popolazione circa la non fruibilità a scopo balneare del tratto rivierasco.

Un provvedimento preso a tutela della salute pubblica e che verrà comunicato anche con cartellonistica e altre forme di comunicazione, con la collaborazione anche della Società Canottieri Varese: “per la programmazione dei necessari interventi di manutenzione, l’adozione di adeguate misure di tutela del sito (cestini porta rifiuti, servizi igienici, regolamentazione per l’accesso di animali, accessibilità al lido etc.) e la diffusione del presente provvedimento, così da evitare che uno scorretto utilizzo dei luoghi possa essere di per se stesso causa o concausa di inquinamento delle acque” come recita l’ordinanza stessa.

L’ordinanza sarà valida fino al 30 di settembre.

Il testo dell’ordinanza