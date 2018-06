Il nome di Franca Garavaglia scolpito nel marmo, a lei la civica benemerenza

Si è svolta questa sera, domenica, nell’oratorio di Borsano la celebrazione della Giornata del Ringraziamento in occasione della Festa Patronale di San Giovanni Battista.

La civica benemerenza, questa volta, è andata ad una donna, Franca Garavaglia Carnaghi. Il suo nome verrà inciso sulla lastra marmorea nell’atrio delle vedute del palazzo comunale

Per aver fondato, in memoria della figlia, l’Associazione Bianca Garavaglia che dal 1987 raccoglie fondi da destinare a progetti di ricerca, cura e assistenza nell’ambito dell’oncologia pediatrica, collaborando con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, uno dei maggiori centri di ricerca e cura nel campo.

Negli oltre trent’anni di attività, grazie al suo determinato e generoso impegno, l’Associazione Bianca Garavaglia è diventata un modello di efficacia e un punto di riferimento, ha raggiunto risultati ambiziosi, raccogliendo intorno a sé persone, energie, positività, soprattutto si è posta in ascolto e a fianco dei piccoli pazienti, delle loro famiglie, dei loro amici, guardando in faccia la sofferenza, la paura, il dolore con comprensione, coraggio e sorrisi.

Dopo l’intervento del sindaco sono stati consegnati gli attestati di ringraziamento particolari alle Forze dell’Ordine per l’abnegazione, la professionalità, lo spirito di servizio con cui operano a vantaggio della collettività. Per i carabinieri i riconoscimenti quest’anno sono andati all’Appuntato scelto Ambrogio Tuzzolino e ai colleghi Salvatore Falchi, Samuele Vanetti, Francesco Pulvino, Fabio Della Monica e al carabiniere scelto Nicola Folgore.

Tra gli agenti di Polizia sono stati premiati l’Assistente capo Emanuele Battaglia, Assistente Alessio Tiozzo, agente scelto Antonio Castellano, Sovrintendente capo Mauro Iannantuono, Assistente capo coordinatore Emanuele Frisina, Assistente Antonio Grillo, Agente Michele Secci, Sovrintendente capo Salvatore Filingeri. Per la Guardia di Finanza la benemerenza è andata al luogotenente Stefano Nastasi, al brigadiere capo Silvestro Iorio e al vice-Brigadiere Angelo Rossi Per la Polizia Locale sono stati segnalati i sovrintendenti Mauro Zeroli e Silvano Formica.

Il “Premio della Bontà”, a cura della Filodrammatica “Paolo Ferrari” è stato consegnato dal Presidente Dario Paganini con l’assessore all’Inclusione sociale Miriam Arabini “per lo slancio e la capacità con la quale ha dato forma e sostanza al progetto educativo di don Isidoro Meschi per la comunità Marco Riva, la passione, l’intelligenza, la tenacia e l’umiltà e la continuità del servizio agli altri” il premio è stato consegnato ad Antonio Marchesi.

I Regiù della Famiglia bustocca Silvio Accomando che ha premiato per la sua lunga attività il dottor Giorgio Reguzzoni.

Come sempre sono stati consegnati gli attestati per l’anzianità di servizio ai dipendenti del Comune, direttamente dalle mani dell’assessore Alessandro Chiesa e del sindaco Antonelli:

Carla Guidi, Marina Lorenzini, Angelo Capozzolo, Maria Antonietta Fastro, Marina Boetti, Emanuela Caccia, Giovanni Cappato, Maria Angela Gallazzi, Caterina Fiaccabrino, Maurizio Crespi, Patrizia Gambelli, Maria Angela Liminta, Carmela Sculco, Paola Carla Airoldi, Laura Buffoli, Gianni Berti.

Al luogotenente Alberto Gizzi i ringraziamenti per aver ricevuto l’onorificenza dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”

Consegnati anche gli attestati di ringraziamento ai “Maestri del Lavoro”, Faustino Busatta – dipendente Comerio Ercole – 50 anni di servizio; Massimo Chiarelli – dipendente Sea Malpensa – 32 anni di servizio; Franco Proietti – dipendente Comerio Ercole – 40 anni di servizio; Michele Maini – ENEL – 50 anni di servizio.

L’Amministrazione ha deciso un riconoscimento dedicato a tutti coloro che operano per la propria città e per il proprio quartiere, senza chiedere nulla se non il bene comune e soprattutto senza apparire. Quest’anno è andato ad Alberto Tovaglieri, Enrico Mismirigo, Luigi Genoni e Angelo Crespi autori di una pubblicazione sulla Benemerenza cittadina.

Per i quartieri sono stati premiati Adriano Landoni ed Emanuele Fiore e a Erica Montedoro, Maria Paola Crivelli, Massimo Bernardoni per la collaborazione in occasione di eventi istituzionali.

Gli attestati di stima e ringraziamento a persone e a enti di cui Busto Arsizio va orgogliosa: la Cooperativa Asda Speranza, Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago, Natale Pargoletti, Silvio Crespi, ai 5 Lions Club cittadini, all’associazione La Casa di Chiarae l’associazione Ali d’Aquila onlus Busto Arsizio.

Il sindaco ha poi preso la parola per ricordare due figure importanti della città, recentemente scomparse: Walter Fazio e Maria Chierichetti.

Il Premio Enrico dell’Acqua – difendere e garantire il futuro Michele Candiani per l’orazione tenuta il 25 Aprile di quest’anno, durante le celebrazioni ufficiali. Infine premio Olga Fiorini è stato consegnato al proferssor Maurizio Moscheni per il suo decennale impegno nel mondo della scuola