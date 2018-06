Non è grave la bimba caduta dal secondo piano

L’avevano portata a Bergamo in codice rosso con l’elicottero sabato pomeriggio per via di quella brutta caduta da 10 metri. Oggi la bimba sta meglio e non è grave.

Ha solo 3 anni e per questo forse la curiosità la spinse ad arrampicarsi sulla sedia mentre papà e la zia dormivano, due giorni fa, nella sua casa di Lonate Pozzolo.

Poi la tragedia, per fortuna solo sfiorata, e la corsa all’ospedale.

Le condizioni della bimba, di origini senegalesi oggi sono migliorate e la piccola è fuori pericolo, come riportano fonti sanitarie del Papa Giovanni XXIII.