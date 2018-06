Non solo liceo sportivo, al Pantani arriva anche il corso professionale

L’anno scolastico 2018-2019 agli Istituti scolastici superiori paritari ‘Olga Fiorini&Marco Pantani’ si annuncia con alcune novità. Tra queste una ha il nome di Istituto professionale settore servizi – indirizzo servizi commerciali ‘Marco Pantani’ con potenziamento sportivo, un percorso che conferma l’attenzione dell’Acof ai giovani e la marcata capacità degli Istituti di via Varzi a Busto Arsizio di essere avanguardia educativa vera e punto di riferimento per il territorio.

Quello che l’Acof propone è un cammino che, attento alle esigenze dei ragazzi e delle loro famiglie, si struttura come una proposta alternativa a quella liceale, ma con caratteristiche in grado di rispondere alla vocazione sportiva dei giovani garantendo comunque loro una formazione di assoluto livello. Si tratta di una proposta strutturata e studiata per portare gli studenti, alla conclusione del cammino, una volta superato l’Esame di Stato, a scegliere se proseguire, e migliorare, la propria formazione in ambito universitario, o misurarsi con il mondo del lavoro forti del patrimonio culturale acquisiti nell’Istituto di via Varzi a Busto Arsizio.

«Si tratta di una proposta completa e di primissimo livello –rimarcano all’Acof-Olga Fiorini– che vuole raccogliere le richieste dei ragazzi desiderosi di misurarsi con una scuola ‘sportiva’, ma spaventati dal percorso liceale. Ecco, questo Istituto professionale settore servizi–indirizzo servizi commerciali ‘Marco Pantani’ con potenziamento sportivo è la risposta alla domanda di sport e cultura dei ragazzi, il percorso ideato per farli crescere e attendere la loro decisione di entrare nel mondo del lavoro o in quello accademico offrendo, in questo lasso di tempo, contenuti analoghi a quelli liceali». Con un percorso quinquennale, al termine del percorso di studio, l’alunno, superato l’Esame di Stato, otterrà il Diploma professionale di Istruzione secondaria superiore in Servizi commerciali con potenziamento sportivo.

Si tratta di una proposta formativa che risponde all’esigenza, diffusa tra i giovani e avvertita dalle famiglie, di conciliare l’interesse della pratica sportiva con una solida formazione scolastica. Questa proposta, quindi, è rivolta a tutti quegli studenti che, impegnati ad alto livello nella pratica sportiva o particolarmente appassionati allo sport, desiderino perseguire un indirizzo di studi che consenta loro di inserirsi bene, e con competenze specifiche e solide, nel mondo del lavoro o, altrimenti, continuare nel mondo universitario l’aumento del proprio bagaglio culturale.

La nuova proposta formativa dell’Acof-Olga Fiorini offre un confronto con la compresenza, ma anche con gli incontri con i personaggi sportivi e prevede visite guidate e partecipazioni a eventi di settore. Il Diploma di Stato di Istituto professionale settore Servizi commerciali consente sia l’ingresso immediato nel mondo del lavoro (amministrazione, commerciale e comunicazione sportiva) sia l’accesso all’università.

Acquisito il diploma, gli allievi avranno, grazie anche alle attività di alternanza Scuola Lavoro e stage, diverse opportunità di impiego nell’ambito del settore servizi commerciali e sportivi e potranno partecipare a concorsi pubblici. Tra i percorsi a loro possibili anche il lavorare in azienda o esercitare la professione per conto di società specializzate che forniscono servizi ad altre imprese, lavorare come collaboratore o dipendente in società e aziende anche sportive o svolgere la libera professione. All’Acof-Olga Fiorini, quindi, una nuova proposta per sportivi c’è. Aspetta chi avrà voglia di misurarsi in questo nuovo affascinante percorso per promuovere la cultura dello sport e della vita sana entrando da protagonisti sia nel mondo del lavoro che in quello accademico.