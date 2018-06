Non solo street food, al Museo del Tessile contest di skateboard

La Street Food Parade torna al parco del Museo del Tessile, questa volta con una marcia in più. Si perché sabato 30, tra i panini e birre, ci saranno anche i ragazzi del Capanno Skatepark a scaldare la serata un contest di skateboard, sponsorizzato da Horton Plaza e Dolly Noire, sulle strutture inaugurate un annetto fa nello spazio della vecchia pista di pattinaggio.

L’iscrizione al contest è aperta a tutti, gratuita e permette di vincere diversi premi, in base all’età degli sfidanti. La modalità è infatti il Game Of Skate, che consiste nell’imitare i trick altrui fino a quando rimane un solo vincitore.

“E’ una bella occasione- dice Ettore Grandi, uno dei gestori del Capanno- per far vedere al Comune che questo sport ha veramente grandi potenzialità. Noi tramite questi eventi cerchiamo di far capire che quello è uno spazio perfetto per la passione di tanti ragazzi. Il parco nel complesso sta già risentendo positivamente delle strutture montate un anno fa, lo abbiamo rivitalizzato e speriamo di riuscire ad ampliare il nostro coinvolgimento”.