Notte bianca: promossa la proposta di gastronomica, buona la presenza di pubblico

Meno “bianca” delle ultime edizioni, con una buona presenza di pubblico ma con qualche mal di pancia per lo scarso numero di eventi di rilievo. Così si può tracciare il bilancio della notte bianca saronnese.

L’evento clou, con il doppio spettacolo alle 21,30 e delle 23, le fontane danzanti che tornano alla Notte bianca saronnese per la terza volta. In molti hanno lamentato la mancanza di una proposta musicale catalizzatrice visto che la maggior parte degli eventi proposti erano esibizioni di fitness o di scuola di ballo. Apprezzatissima invece la proposta gastronomica: tra tanti e diversi i menù disponibili a conquistare il pubblico è stata l’oasi dello chef Carlo Punzo creata con l’Hotel Cyrano in vicolo Pozzetto (scelto anche dal sindaco Alessandro Fagioli in giro per un tour con l’assessore Paolo Strano), il giardino degli Amici del Galli e la proposta con ostriche e gin del nuovissimo Tumbler che ha sostituito lo storico Gran Cafè. A farla da padrone tra gli intrattenimenti sicuramente la pole dance di Radiorizzonti che ha realizzato due postazioni ma anche il concerto rap di Trilla.

Il pubblico, davvero numeroso soprattutto intorno alle 22,30, ha iniziato a defluire intorno a mezzanotte e alle 2 la polizia locale ha fatto “spegnere” la musica. Non sono mancati gli ospiti come il sindaco di Ceriano Dante Cattaneo, quello di Origgio Mario Ceriani e l’europarlamentare Lara Comi ospiti dello stand del Duc. Le forze dell’ordine sono rimaste in piazza fino alle prime ore del mattino ma non si sono registrati problemi. Solo un ubriaco denunciato intorno alle 22 e sei interventi delle ambulanze per caduti e malori.

Da segnalare i controlli della polizia locale che hanno portato al sequestro di 156 paia di calzini ad un ambulante che cercava di venderli senza licenza. Per lui anche un verbale da 3 mila euro. Econord ha provveduto a ripulire il centro pronto, intorno alle 6 per l’arrivo del mercatino domenicale.