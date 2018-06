Notte prima degli esami per oltre 6600 maturandi

Ci siamo. La prossima sarà la “notte prima degli esami” per gli oltre 6600 studenti di quinta della provincia.

I maturandi inizieranno domani, mercoledì 20 giugno, con il tema di italiano per poi proseguire con la prova specifica per ogni tipologia di scuola. Lunedì prossimo, infine, sarà la volta del “quizzone” che completa la terna scritta, quindi dal 28 giugno cominceranno gli orali.

Quella di quest’anno sarà la prima “maturità” per gli studenti dei percorsi quadriennali sperimentali statali avviati in tutt’Italia. A Busto Arsizio occhi puntati sull’Ite Tosi che, tra i 420 maturandi totali, annovera anche il “plotone” dei diciottenni.

« È stato un percorso molto intenso e ricco di esperienze e progetti quello quadriennale – spiega la dirigente Nadia Cattaneo – abbiamo consegnato alla commissione la relazione accurata in cui si spiega il lavoro fatto e il curriculum maturato in questi quattro anni. I ragazzi hanno lavorato sia in classe sia in ambienti esterni, in Italia e all’estero, dove hanno potuto acquisire competenze diverse che sono andate a incrementare il loro bagaglio di conoscenze e abilità. Ognuno di loro ha sviluppato un curriculum personalizzato. Infatti nel secondo biennio hanno potuto svolgere, oltre a materie base, alcune opzionali scelte tra differenti materie. La commissione terrà conto di tutto questo cammino».

Domani, comunque, anche loro affronteranno le tracce uguali in tutt’Italia e così il giorno successivo per la seconda prova.

Al secondo anno di “maturità quadriennale” gli studenti degli istituti Acof Olga Fiorini. Sono 14 gli alunni del percorso più breve (liceo scienze applicate e linguistico) e fanno parte del “plotone” di 233 maturandi suddivisi in 129 per il Liceo della Comunicazione a indirizzo sportivo ‘Marco Pantani’ , 28 per il Liceo delle Scienze umane opzione Economico sociale ‘Olga Fiorini’, 42 dell’Istituto tecnico settore tecnologico Grafica e Comunicazione, 20 per l’Istituto tecnico settore tecnologico Sistema Moda articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda.

Le prove arriveranno, come ormai da qualche anno, per via telematica con la chiave di accesso al sito dove sono contenuti i titoli. Un sistema che ha sostituito l’arrivo delle forze dell’ordine con il plico segreto.