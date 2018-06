Novati e Giacchi-Colombo fanno saltare il banco

Piccola grande impresa, quella riuscita a Cristina Novati del Tennis Club Laghi di Laveno Mombello. L’esperta giocatrice, 41 anni, ha conquistato la quarta tappa del Lombardia Tennis Tour disputata a Malnate partendo da una classifica (4.2) piuttosto inferiore rispetto alle principali favorite del torneo.

Novati in particolare è stata perfette nelle gare più importanti: in semifinale la lavenese ha suprato 6-1 6-2 Federica Roveda, numero uno del tabellone mentre in finale ha battuto in due set, 7-5 6-2, Rebecca Llorente Scipio che aveva il numero due del seeding.

Ben più allineato ai pronostici invece il torneo maschile, almeno per quanto riguarda il vincitore: a Malnate ha infatti trionfato il favorito Manuel Galli, 40enne del TC Ceriano Laghetto. Galli ha battuto in finale l’ottimo Thomas Cova, entrato in gara addirittura nei 32mi di finale e capace di vincere cinque incontri prima di arrendersi al numero 1 con il punteggio di 6-3 6-3.

Poche sorprese anche nel tabellone di doppio: i favoriti erano Stefano Veronesi e Mauro Dal Bosco, rispettivamente presidente e vice presidente del Tennis Club Malnate (e curiosamente figli di due dei presidenti del passato), ma i padroni di casa sono caduti all’esordio, battuti per 6-2 7-6 dalla coppia Bestetti/Soria. Questi ultimi sono poi riusciti a spingersi fino alla finale, dove però hanno ceduto il passo ai giovani comaschi Nicolò Giacchi e Giacomo Colombo (6-2 6-3) che non erano teste di serie ma hanno già mostrato grande affiatamento.