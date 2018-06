Novecento bambini sotto canestro con il Basket Valceresio

Si è concluso con il termine dell’anno scolastico il progetto “Mens sana in Minibasket sano”, organizzato dal Basket Valceresio con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto con cui sono state raggiunte 60 classi di scuole primarie della Valceresio.

Tra Arcisate (Schwarz, Motta e Brenno Useria), Bisuschio, Porto Ceresio, Induno Olona, Besano e Cuasso al Monte sono stati circa 900 i bambini che hanno provato l’esperienza del minibasket e dello sport di squadra.

Il progetto si è sviluppato con appuntamenti di un’ora all’interno degli orari scolastici, in cui si è potuta conoscere la pallacanestro attraverso giochi adatti alle età che vanno dalla prima alla quinta della scuola primaria. Durante le lezioni, sono state promosse le principali qualità della pallacanestro: la collaborazione fra compagni, la sportività con gli amici “avversari”, l’aiuto reciproco e il concetto di squadra. Allo stesso tempo i bimbi più grandi hanno provato l’esperienza dell’arbitraggio di mini-partite, per promuovere la lealtà e il rispetto delle regole.

Grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria, il progetto ha raggiunto l’obiettivo di dare un’opportunità in più per chi vuole offrire al proprio figlio un’attività sana e divertente. Praticare minibasket (e quindi basket) ha l’obiettivo di invertire il trend negativo indicato dagli studi sulla sedentarietà delle nuove generazioni. In Valceresio si è quindi scelto – grazie alla collaborazione con dirigenti scolastici e insegnanti – di far conoscere lo sport con più ampia tradizione nel Varesotto, anche con l’obiettivo di far “innamorare” i partecipanti e dare loro la possibilità di scegliere la strada del basket come attività pomeridiana di educazione e cura del proprio corpo e della mente.

Il Basket Valceresio è una società che ha alle spalle quasi trent’anni di attività, schiera una squadra in Serie C Gold, ha in bacheca due titoli regionali assoluti e ha formato diversi atleti che hanno raggiunto livelli fra Serie A e Serie B. Fra i principali obiettivi dell’associazione vi è lo sviluppo del settore minibasket e del settore giovanile che si declina anche sulla prima squadra: nelle ultime due stagioni infatti la Valceresio è stata la formazione più giovane in Lombardia all’interno della propria categoria.