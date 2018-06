Una nuova guida multilingue per il sacro Monte

Nuova e scintillante edizione della guida al Sacro Monte realizzata dall’associazione “Amici del Sacro Monte” e presentata dalla sua presidente, Ambrogina Zanzi, nella sala matrimoni del Comune di Varese.

L’associazione “Amici del Sacro Monte”, costituita nel 1967, annovera circa 400 soci, ha sede in piazzale Pogliaghi, importante snodo per i turisti che arrivano al sacro Monte, e ha molte iniziative, una delle quali è quella di fare da “infopoint” culturale e artistico proprio sul piazzale.

Tra le sue iniziative, che comprendono incontri culturali ma anche mappe tascabili del borgo, c’è anche la guida multilingue, già pubblicata in una prima edizione nel 2004 e ora ristampata, in forma totalmente rinnovata.

La guida, che è stata realizzata in Italiano e tradotta in inglese, francese e tedesco dagli studenti della Scuola Superiore Interpreti e Traduttori di Varese (si sono adoperati beni in 28, e tutti sono stati insigniti di una pergamena di ringraziamento) , è divisa in quattro parti: una prima introduzione storica del Sacro Monte, la guida ragionata alle cappelle, una sezione “per le vie e le piazze del borgo” e un approfondimento sulle vie per il campo dei Fiori.

UNA GUIDA ISTITUZIONALE E GRATUITA (MA I CONTRIBUTI SONO BENE ACCETTI)

«Si tratta di una operazione istituzionale dell’associazione, non è un’operazione commerciale – Ha spiegato Ambrogina Zanzi, che ha presentato la guida alla presenza del vicesindaco Daniele Zanzi, “Nostro associato da sempre” – Verrà perciò distribuita nell’info point dell’associazione, in via del Ceppo angolo piazzale Pogliaghi, durante gli orari di apertura dal martedì alla domenica. Sarà come sempre gratuita, ma un contributo per l’associazione è sempre ben accetto»