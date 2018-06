Una nuova sede per Politea Group

Politea Group festeggia 25 anni di attività, dal 1993, e inaugura la nuova sede.

In tanti hanno partecipato alla festa di apertura del nuovo ufficio-show room, nella zona residenziale di Ronchi di Gallarate, in Via Montello 33, che sostituisce la precedente sedie centro (piazza della stazione, luogo divenuto man mano problematico).

Anche il sindaco di Gallarate Andrea Cassani ha presenziato, mostrando «notevole convolgimento rispetto alle Tecnologie Edilizie Avanzate.