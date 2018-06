Una nuova veste “street art” per il campo da calcio

Street art a Besnate, per la nuova decorazione del muro di cinta del Campo sportivo: l’intervento è stato promosso dalla Pro Loco, che ha curato il progetto.

L’intervento è stato curato dall’associazione artistica WG Art, guidata dall’architetto Ileana Moretti: una realtà che si è occupata di diversi progetti di street art a Varese, tra cui la decorazione sei campetti di calcio di Masnago e delle cabine semaforiche della città. Davide Saibene ed Ettore Fumagalli hanno selezionato «altri artisti varesini che hanno accettato di eseguire la decorazione del nostro muro», spiega il sindaco di Besnate Giovanni Corbo.

«Come amministrazione comunale riteniamo che il variegato fermento culturale apportato dalla nostra Pro Loco abbia una ricaduta incisiva nella sensibilità artistica della nostra comunità. Esperienze artistiche-creative come quest’ultima intuizione rende particolarmente vivace e intraprendente una realtà viva e proiettata al futuro come quella Besnatese. La collaborazione della Pro Loco e l’Amministrazione nel caso specifico e, in generale, della Pro Loco con le realtà associative del territorio è una realtà di riferimento per la nostra Besnate».