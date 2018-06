Nuove frontiere per la cura dell’Alzheimer: il punto sulla situazione

Venerdì 29 giugno 2018, nella sala consigliare di Gavirate alle 21 si svolgerà un importante incontro con Samantha Galluzzi e Michela Rampini, due ricercatrici di uno dei centri italiani più importanti per la ricerca di cure per la malattia dell’Alzheimer, il centro “San Giovanni di Dio” dell’ospedale Fatebenefratelli di Brescia, dal titolo: “Le nuove frontiere della ricerca Farmacologica e non sulla malattia di Alzehimer”.

Le ricercatrici saranno coadiuvate Marco Mauri, responsabile del centro UVA dell’ospedale di Circolo di Varese.

Un evento particolarmente importante per tutte le famiglie, malati, e soprattutto per medici di base, RSA, neurologi, geriatri e associazioni di volontariato che si occupano dei problemi delle demenze.