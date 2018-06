Occhio ai lavori allo svincolo Gazzada-Buguggiate

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A8 Milano-Varese, per due notti consecutive, con orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di mercoledì 6 alle ore 05:00 di venerdì 8 giugno, per lavori di pavimentazione, son o private chiusure al doppio svincolo di Buguggiate-Gazzada.

Nel dettaglio è prevista la chiusura dello svincolo di Buguggiate, in entrata verso Varese e Milano ed in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Lago di Varese Gazzada o di Castronno;

Sarà poi chiuso dello svincolo di Lago di Varese Gazzada, in entrata per chi proviene dalla A60 Tangenziale ovest di Varese ed è diretto verso Varese, ed in uscita per chi proviene sia da Varese sia da Milano. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate o di Castronno.

Le chiusure saranno effettuate alternativamente.