Da oggi Pedemontana si paga anche al bancomat

Contotarga, telepass, carta prepagata e da oggi anche bancomat. Da oggi Autostrada Pedemontana Lombarda – la prima autostrada italiana a pedaggio con il sistema di esazione free flow “senza caselli”- si potrà pagare anche così, grazie ad un accordo con Intesa Sanpaolo che consentirà agli automobilisti di pagare i pedaggi autostradali presso gli sportelli Bancomat del principale gruppo bancario del Paese.

Gli automobilisti in transito sull’Autostrada A36, sulle Tangenziali di Como (A59) e di Varese (A60) potranno così pagare i pedaggi, i solleciti di pagamento o ricaricare la “Ricaricabile Pedemontana” con carte di debito presso tutti gli sportelli Bancomat di Intesa Sanpaolo. Il servizio è attivo dal 31 maggio ed è disponibile per tutti -sia correntisti che non della banca- e prevede anche la possibilità di pagamento in contanti attraverso le Casse Self Assistite presenti all’interno delle filiali del Gruppo.

L’accesso al servizio avviene attraverso la funzione Cbill – PagoPA che appare nei monitor degli sportelli bancomat e si attiva digitando il numero della targa del veicolo o del sollecito di pagamento. Una volta eseguito l’accesso, viene visualizzato lo stato dei pagamenti e si può procedere al servizio o effettuare una ricarica. Inoltre, ai clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo i nuovi servizi sono attivi anche sui canali diInternet Banking e Corporate Banking.

«Con questo accordo stiamo mettendo a disposizione dei clienti di Autostrada Pedemontana Lombarda strumenti di pagamento e rendicontazione innovativi ed efficienti che faciliteranno ulteriormente l’esperienza d’uso dei viaggiatori -dichiara Stefano Favale, Responsabile della Direzione Global Transaction Banking di Intesa Sanpaolo-. Offrire le stesse modalità di pagamento a tutta la clientela della Pedemontana conferma la forte attenzione della nostra Banca nei rapporti tra pubblico e privato».