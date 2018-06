Olimpiadi invernali e censimento campi rom tra le mozioni presentate in Consiglio regionale

Seduta di Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo quella convocata dal Presidente Alessandro Fermi per martedì 3 luglio dalle ore 10 alle ore 19.

Dopo la convalida dell’elezione dei Consiglieri regionali della Lega Floriano Massardi e Antonello Formenti, si terrà il question time con lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni a risposta immediata.

L’ordine del giorno prevede quindi sette mozioni sui seguenti temi: regionalizzazione della gestione della navigazione laghi (gruppo Partito Democratico); emergenza trasporti eccezionali in Lombardia (gruppo Forza Italia); candidatura di Milano ai Giochi olimpici invernali del 2026 (gruppo Partito Democratico e gruppo Lombardi Civici Europeisti); censimento residenti e insediamenti campi rom presenti in Lombardia con chiusura di quelli irregolari (gruppo Forza Italia); approvazione del Piano sociosanitario integrato (gruppo +Europa); salvaguardia dei posti di lavoro dei docenti con diploma magistrale (gruppo Lega); diritto di accesso agli atti e richiesta di informazioni dei Consiglieri regionali presso le aziende partecipate da Regione Lombardia (gruppo M5Stelle).

A seguire la proposta di Risoluzione già approvata in Commissione Agricoltura (relatrice Claudia Carzeri, Forza Italia) contro il taglio dei fondi per la Politica Agricola Comune (PAC) destinati all’Italia nella programmazione europea 2021-2027.

Infine sono previste alcune proposte di nomina tra cui quelle di tre Consiglieri regionali nel Comitato per la Montagna, tre Consiglieri regionali nella Consulta regionale per lo Sviluppo della Cooperazione, cinque Consiglieri regionali nella Consulta per la promozione del diritto al cibo, tre Consiglieri regionali nell’Osservatorio per l’attuazione del fattore famiglia lombardo, due Consiglieri regionali nella Commissione consultiva del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, un componente del Collegio sindacale dell’ASST di Mantova e dell’Istituto sperimentale “Lazzaro Spallanzani”, i componenti dei Collegi dei revisori di ERSAF, della Fondazione Minoprio e dell’Azienda di servizi alla persona “Golgi Redaelli”.