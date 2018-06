Onomastico della terra al Parco ex-Ila

Il Gruppo Alpini di Legnano, in collaborazione con il Comune di Legnano e ANFFAS, Amici di Sonia, AIAS, Associazione Casa Scout Parco Ila, Gruppo Sociale Canazza, Spazio Incontro Età Insieme, UILDM, Istituto Istruzione Superiore Mendel, organizza la 11° edizione dell’Onomastico della terra.

L’appuntamento è per il 23 e 24 giugno 2018 nel Parco ex-ILA di via colli di S. Erasmo 29 a Legnano.

Programma

Sabato 23 giugno 2018

16.30 Visita guidata del Parco ex ILA con i Ciceroni di Legnano

17.30 Demo gratuita “Nordic Walking nel parco” con istruttori ANWI

18.00 Montaggio del campo e delle tende/giaciglio da parte di ogni partecipante

20.00 Cena & bivacco (giochi, canti e danze intorno al fuoco)*

23.00 Tutti a dormir* – in tenda personale: “Una notte al Parco ILA

Domenica 24 giugno 2018

9.00 Volontari per il Parco: lavori di manutenzione” del verde, pulizia del “sottobosco”, verniciatura palizzate e messa in posa delle paline per il “virtual tour”

10.00 Visita guidata del Parco ex ILA con i Ciceroni di Legnano

12.00 Messa a dimora della “Pianta dell’Anno 2018”. Inaugurazione del “Virtual Tour con QR Code” del Parco ex Ila

12.30 Pranzo

14.30 “Su e giò par i Runchi – quatar pass in cumpagnia” (2° edizione) passeggiata guidata ai “luoghi speciali” del Parco Bosco dei Ronchi per adulti, ragazzi e bambini: questo anno con partenza e arrivo al Parco ex-Ila e passaggio

al parco Bosco Ronchi all’Olmina

Al termine – merenda, smontaggio, pulizia del campo: arrivederci al Compleanno della Terra ‘19

L’iniziativa è gratuita: la cittadinanza è invitata a partecipare anche solamente a singoli appuntamenti.

* Per cena, pernottamento/colazione e pranzo è necessario iscriversi presso lo Spazio Incontro di via

Colombes (tel 0331/541516) entro e non oltre il 21 giugno. Costo 10 € totale. Telefonare per info/iscrizioni.

Per i pasti, ognuno può integrare quanto previsto dall’organizzazione con propri alimenti.

In caso di maltempo consultare www.facebook.com/Legnano-Compleanno-della-Terra