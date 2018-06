Open Day all’asilo nido Vittorio Bachelet

Sabato 23 giugno non prendete appuntamenti. O meglio, prendetene uno solo, segnandolo bene in rosso sulle vostre agende. Segnatevi: visitare, dalle 9 alle 12.30, l’Asilo nido ‘Vittorio Bachelet’ di Magnago (Città Metropolitana di Milano) di cui l’Acof-Olga Fiorini propone l’Open day.

«Si tratta di una vetrina importante –sottolinea la responsabile Valentina Bottini– per far conoscere una struttura, quella di via Bixio 18 a Magnago, davvero di assoluto livello, come tutte quelle di Acof-Olga Fiorini. Durante l’Open day le insegnanti presenteranno il progetto educativo e le attività che vengono svolte. Verranno altresì spiegate le modalità dell’ambientamento e si parlerà del menù nuovo ‘Smartfood’ che nasce dalla collaborazione di Acof-Olga Fiorini con lo IEO».

L’Open day sarà anche un momento informativo rispetto alle rette, con riduzioni in base all’Isee e la gratuità della frequenza, grazie alle norme di Regione Lombardia.

LA STRUTTURA – Si tratta di una struttura dotata di ampi spazi, di una cucina in grado di garantire numerosi pasti e di ospitare 36 bambini dai 6 ai 36 mesi con una grande interazione con le attività del paese di Magnago, con partecipazione alle proposte comunali delle diverse festività e ricorrenze.

LA NOVITÀ – Nell’anno educativo 2018-2019 la grande novità si chiamerà ‘Speak English’, con la presenza di un’insegnante madrelingua inglese proveniente dalla scuola materna English School di Acof, aiuterà i bambini a familiarizzare con la lingua della terra di Albione. Inoltre, nel prossimo anno educativo, sarà potenziato lo spazio per gli atelier.

I LABORATORI E NIDO BY NIGHT – «Confermiamo e implementiamo per il 2018-2019 tutti i nostri laboratori di motricità, musica, cucina di fruizione degli spazi verdi e quelli coi genitori in occasione delle diverse ricorrenze del paese –afferma Valentina Bottini– e proponiamo ‘Nido by night’, ovvero il primo venerdì del mese in cui i bambini, dalle 19 alle 21.30, cenano nella struttura e consentono ai genitori di avere dei loro spazi di coppia. Lo stesso accadrà in alcuni sabati mattina, in particolar modo a ridosso delle festività, per rispondere alle esigenze delle coppie di non perdere i loro spazi dopo l’arrivo dei bambini e, nel contempo, di essere aiutati a farli crescere attenti alle loro esigenze di bambini”.

L’Open day di sabato 23 giugno dell’Asilo nido ‘Bachelet’ di Magnago (telefono 0331.657741) aspetta ogni famiglia per mostrare quanto già viene fatto dall’Acof-Olga Fiorini e quanto ancora si può crescere insieme. Perché, fin dal nido, Acof-Olga Fiorini propone qualità, innovazione e alto livello di azione e lo fa in sinergia con le famiglie e i loro figli, i destinatari e primi fruitori della proposta educativa e formativa a 360 gradi che caratterizza Acof.