Open day, calcio e divertimento con la Casmo

Open day per la CasMo, società sportiva di Casciago nata nel 1975 e attiva sul territorio.

Galleria fotografica Casmo Open day 4 di 21

Appuntamento sabato 9 giugno al campo sportivo comunale di via Piave dalle 14 alle 17 per conoscere staff tecnico e proposte per la prossima stagione 2018/2019.

L’open day è aperto per tutti bambine, bambini, ragazze e ragazzi nati dal 2013 al 2002. Al termine merenda per tutti. Per informazioni: 3391843483, cas.mo1975@yahoo.it il sito www.asdcasmo.sistemacalcio.com o su Facebook alla pagina Asd Cas.Mo.

Un ringraziamento agli sponsor Happy dog, Il Mercatino di Fausto, Azienda Agricola Napoli Francesco, La Botte Varese – Steak house & Pizzeria, Bar Al Delfino Blu di Casciago, Ristorante Pizzeria Babilon di Castiglione Olona, Il Mago – pizzeria kebab birreria paninoteca di Gavirate, Trattoria Cavour di Casciago.