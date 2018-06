Openjobmetis partecipa all’investor day “Italian day: the mid-small companies opportunity” a Vienna

Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario – segmento STAR, è presente all’Investor day “Italian Day: The Mid-Small Companies Opportunity” a Vienna. L’evento, organizzato da Banca Akros e Polytems Hir, permetterà a importanti Società italiane di entrare in contatto con investitori istituzionali austriaci, svizzeri e tedeschi, attraverso incontri one2one e small group meeting.

All’evento partecipano l’Amministratore Delegato, Rosario Rasizza e il CFO, Alessandro Esposti.

Il management presenterà le strategie e gli obiettivi futuri della Società. Inoltre, l’evento è l’occasione per presentare la recente acquisizione del 100% di Coverclip S.r.l., società proprietaria di “Meritocracy” (https://meritocracy.is), piattaforma internet specializzata nella ricerca e selezione delle professionalità legate all’innovazione e al mondo digitale. Questa operazione rientra nell’ambito dell’attività di Open Innovation, avviata in collaborazione con “Mind the Bridge”, con lo scopo di aumentare l’innovazione dei processi interni.

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA avvenuta nel 2011, del loro know-how e dell’esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 17 anni. Quotata, da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa € 584 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Openjobmetis SpA conta su una rete di oltre 130 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completa il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level.

A dicembre 2015 CRIBIS D&B ha riconosciuto a Openjobmetis la massima affidabilità economico-commerciale attribuendogli il CRIBIS D&B Rating 1, nel 2017 e 2018 ha ulteriormente migliorato il rating assegnando il titolo di CRIBIS Prime Company che testimonia l’elevata affidabilità creditizia e la solidità economico-finanziaria.