Operazione #sotterraneo: il gruppo Unex cerca nuovi luoghi da esplorare

Il gruppo Unex – esploratori sotterranei – lancia la “operazione #sotterraneo”, alla ricerca di misteri legati a passaggi segreti, tunnel perduti e altro.

«In tutti i nostri paesi vi sono leggende, tramandate da generazioni sulle esistenze di #sotterranei, vie di collegamento e fuga di antichi castelli, ville nobiliari e chiese/monasteri e non solo» spiegano quelli del gruppo. «Sotterranei di cui tutti parlano ma di cui pochi, anzi pochissimi, conoscono la reale esistenza e meno ancora l’esatta collocazione». Il “tipico” corridoio nascosto – se ne parla in molti paesi – che avrebbe collegato il tal castello alla chiesa del tal santo, come via di fuga per il signorotto locale (la foto, d’archivio, si riferisce a un sotterraneo di Villa Teoplitz, Varese).

Ma magari invece si parla di cavità molto più recenti, come i bunker costruiti qua e là ai tempi della Seconda Guerra Mondiale (proprio Unex ci aveva accompagnato alla scoperta nella zona di Malpensa). Cosa c’è di vero? Questo vogliono capire i ragazzi di Unex. «Se conoscete le storie/leggende delle vostre città e avete voglia di segnalarcele, contattateci» dicono quelli di Unex. Come? C’è la pagina Facebook (qui), il sito (qui) o la mail unexproject@gmail.com