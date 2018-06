Oplà, lo spettacolo è qua

L’associazione Oplà è ormai una presenza stabile nella comunità di Besnate. Da cinque anni collabora con la parrocchia e con l’oratorio ed è attiva una scuola di teatro per bambini che si tiene negli spazi dell’oratorio e del cinema Incontro della Parrocchia.

Ma da tempo l’associazione gestisce anche una scuola di teatro per adulti, prima negli spazi dell’oratorio ora presso la Casa delle Culture del Comune di Besnate.

Il saggio di fine anno delle scuole di questo anno è avvenuto a giugno al Cinema Teatro Incontro.

I bambini hanno esordito con uno sperttacolo dal titolo “A Scuola con Gianni” liberamente ispirato alla fantasia creativa di Gianni Rodari. Un lavoro che ha permesso di far raccontare ai bambini le loro emozioni, delusioni e desideri sulla scuola.

Gli adulti hanno poi messo in scena un saggio dal titolo “Sogno”, che trae spunto dall’opera “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare. Il lavoro ha tratto ispirazione per l’ambientazione onirica da alcune opere di Salvador Dalì.

Da due anni anche Besnate è entrato nella rassegna Teatro nei Cortili e quest’anno nel cortile in centro è andato in scena l’opera “Il Vaso di Maggiorana” della Compagnia Teatrale “Sorbo Selvatico”. La commedia dell’arte si è sposata perfettamente con l’ambientazione del cortile, tipico insediamento urbano della nostra cultura agricola.

