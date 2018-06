Ora è certo: la Pro e Javorcic ancora insieme

La notizia era nell’aria da tempo, era auspicata da tutto l’ambiente biancoblu e in un certo senso era stata anticipata anche dal direttore sportivo Sandro Turotti in QUESTA intervista al nostro giornale.

Ora però è ufficiale: Ivan Javorcic sarà l’allenatore della Pro Patria anche per la stagione sportiva 2018-19, quella in cui i biancoblu torneranno a calcare i campi del terzo campionato nazionale grazie alla splendida promozione ottenuta al termine dell’ultima Serie D.

«Non ho parlato con altri allenatori ad eccezione di Javorcic» aveva assicurato Turotti prima ancora che la stagione terminasse con la conquista dello scudetto di categoria. E così è stato. Il tecnico, 39 anni, croato di Spalato, una bella carriera da calciatore (Brescia, Crotone, Treviso…) stroncata per un grave infortunio al ginocchio, fu scelto nell’aprile del 2017 per guidare i Tigrotti. Sotto la sua conduzione la Pro Patria quest’anno ha centrato la risalita in C grazie a una stagione regolare vinta nel Girone B con 23 vittorie e 10 pareggi in 36 partite.