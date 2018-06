Oratori o campi estivi? Via i libri ora si gioca

Fine della scuola, e adesso che si fa? Oratori o campi estivi? Le proposte crescono di anno in anno e anche se l’oratorio resta per molti la scelta più economica e vicina a casa, c’è chi preferisce offerte “laiche” oppure è disposto a spendere un po’ di più in cambio di settimane dedicate allo sport, all’approfondimento dell’inglese o a una full immersion di giochi organizzati.

Ma qual è il tema di quest’anno dell’oratorio estivo organizzato dalla diocesi di Milano? Le magliette porteranno la scritta. “All’opera” e il brano che aprirà le attività giornaliere dice: Ora tocca a te, allOpera! Tu prendi questa vita e giocala! Avrai il coraggio di chi il mondo cambierà…

Le settimane dell’Oratorio estivo, prendendo in considerazione cinque attività artigianali e cinque luoghi del lavoro corrispondenti, vogliono aiutare i ragazzi a cogliere come l’agire umano sia capace di trasformare le cose, gli oggetti, i materiali, le idee in qualcosa di meraviglioso, soprattutto se ciò che si fa è sempre in relazione con ciò che si è, e se quel che siamo corrisponde alla nostra scelta di seguire il Signore e il suo disegno di salvezza per il mondo.

Cinque ambientazioni accompagnano il cammino dell’Oratorio estivo 2018. Ogni luogo farà immergere i ragazzi in un’attività speciale, dove la lavorazione di un elemento della natura richiamerà la necessità di mettersi in gioco per trasformare il mondo «secondo il suo disegno».

Ciascun grande ambiente sarà il contesto in cui si svolgerà un racconto originale che farà incontrare i quattro protagonisti (sempre identici per tutta l’avventura dell’Oratorio estivo) con cinque personaggi della settimana, ciascuno legato a un valore da trasmettere.