Orecchio staccato a morsi per una lite stradale

Complice il caldo, la stanchezza, lo stress accumulato durante la settimana: una lite per strada consumata per un gioco di precedenze a un incrocio e scatta l’ira che parte dai recessi ancestrali e che fa staccare un orecchio a morsi al tuo rivale.



È successo ieri mattina, domenica, verso l’ora di pranzo, lungo la Varesina a Caronno Pertursella quando un’automobilista e un ciclista vengono alle parole grosse dopo essere scesi dai rispettivi mezzi lungo la via Bergamo, attorno a mezzogiorno.

Sul posto sono presenti anche altre persone che assistono alla scena piuttosto animata ma qualcosa ad un certo punto fa scattare la molla del ciclista, un uomo di 56 di Rho, che si scaglia contro l’automobilista e gli morde l’orecchio staccandogli quasi completamente il padiglione auricolare.

Le persone presenti a quel punto compongono il 112 e sul posto arriva un’ambulanza e una pattuglia dei carabinieri che altro non possono fare se non cominciare a raccogliere testimonianze.

Il ferito viene trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno: ne avrà per 30 giorni.

Il ciclista è stato portato in caserma e arrestato con l’accusa di lesioni aggravate.

Questa mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale a Busto Arsizio dove è cominciato il rito per direttissima: la prossima udienza è fissata fra 30 giorni.

L’aggressore non è stato sottoposto a misure cautelari ed è stato rimesso in libertà.