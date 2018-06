Come organizzare una vacanza con vecchi e nuovi amici

Per la prossima estate hai pensato di organizzare una vacanza con gli amici e le amiche? Che siate amici da una vita o da pochi mesi non importa. Non vedi l’ora di partire con loro per vivere una vacanza diversa dalle altre… ma, un attimo, hai programmato le cose da fare? Sai cosa piace fare a loro e come pensano di passare la loro vacanza? Riuniscili tutti un sabato sera per organizzare la vacanza insieme e chiedigli come pensano di viverla, potresti scoprire cose che non ti aspetti.

Se vuoi organizzare una vacanza con gli amici è meglio seguire alcuni consigli e conoscere l’esperienza di altri che ci sono già passati.

Non siamo tutti uguali: rispetta le esigenze degli altri

Marco potrebbe essere più incline alle visite culturali; Marianna preferisce vivere la notte e dormire di giorno; Francesco un po’ l’uno e un po’ l’altro; Elvira trascorrerebbe l’intera estate sdraiata sulla spiaggia a prendere il sole e basta.

Meglio sapere in anticipo quali sono le esigenze degli altri e come pensano di vivere la vacanza tra amici. Non si può essere tutti d’accordo su tutto ed anzi è bene che ognuno esprima le proprie esigenze in anticipo. Se non ci sono punti in comune, meglio non partire insieme e salvare amicizia e vacanza. Sappi che una dose di diplomazia sarà sempre necessaria, cerca di essere disponibile e capire i bisogni altrui, senza ovviamente perdere il tuo punto di vista, perché il rapporto deve restare paritario.

Fare tante cose insieme, ma anche da soli

Partire insieme non significa condividere ogni istante. In particolare, se si parte in coppie, ciascuna vorrà i suoi momenti di sacrosanta intimità. Allora concedetevi questi momenti da soli. Se per un pomeriggio uscite a coppie separate non si rompe il rapporto, vi ritroverete la sera a parlare di quello che avete scoperto. L’esperienza sarà utile a fortificare il rapporto di amicizia.

Il consiglio vale ancor di più se nel gruppo c’è un’amica o un amico non fidanzato. Lasciatelo libero di trovare l’amore, fosse anche solo per pochi giorni.

Conoscersi online e incontrarsi in vacanza

A proposito di amore trovato in vacanza, i single del gruppo potrebbero approfittare dei momenti di autonomia per fare visita al ragazzo conosciuto online. L’hai conosciuto nella chat degli incontri di Vicenza e sei nella vicinanze? Trovatevi nella città degli innamorati, Verona, e passate finalmente del tempo assieme di persona. Non perdere l’occasione, potrebbe essere la volta giusta!

Non hai sempre ragione

Proprio così, nessuno può credere di essere sempre nel giusto. Nella vacanza di gruppo non può esserci il singolo che impone le sue iniziative, altrimenti la vacanza si trasforma in un litigio quotidiano sul cosa farete oggi o domani. Non esistono le idee migliori, solo preferenze diverse da persona a persona.

L’atteggiamento giusto è quello della mediazione. In vacanza con altri è necessario contrattare e andare incontro alle esigenze altrui, sapendo che una buona contrattazione prevede concessioni da ambo le parti e non solo da una.

Dichiara subito a cosa non rinunceresti mai. Sii aperto alla novità!

Fonte: Pixabay

Nel preparare la vacanza con tutti gli amici, non dimenticare di dire da subito a cosa non rinunceresti mai. Magari andate bene per una uscita il sabato sera, ma se vi rendete conto di avere esigenze inconciliabili, forse è il caso di trovarsi compagni di avventura diversi: salverai la vacanza, l’amicizia e non butterai i soldi.

Hai chiarito con loro ogni cosa e siete pronti a partire. Non essere irremovibile se qualcuno ti propone di fare una cosa nuova che non avevi preventivato. Datti il permesso di provare quella cosa che non hai mai fatto.

Sincerità e comunicazione attiva

“A me quella cosa non va di farla”, o ancora “Penso che dovremmo essere un po’ tutti collaborativi, in fondo viviamo nella stessa casa vacanza”: sii sincero senza offendere nessuno. L’amicizia si costruisce e si rinsalda con la sincerità: non avere paura di chiedere anche agli altri di essere sinceri.

Diventa necessaria una comunicazione attiva, anche quando si è a tavola per il pranzo o la cena. Riponi lo smartphone e parla con chi ti sta di fronte, ritroverete una dimensione forse dimenticata.



Alcune esperienze negative utili

Fonte: Pixabay

Nel preparare le tue vacanze, è utile tenere in considerazione le esperienze negative vissute dagli altri e farne tesoro.

In vacanza con il fidanzato e le amiche single

Storci già il naso? Fai bene. Eleonora è andata in vacanza con il fidanzato portandosi appresso le amiche più fidate. Le è già andata bene che nessuna di loro ci abbia provato, ma la convivenza non è stata per niente semplice. Eleonora si è trovata divisa tra la voglia di stare con il fidanzato e il desiderio di vivere momenti solo con le amiche. L’esperienza le è servita a capire che la prossima volta è meglio fare “vacanze separate”.

In vacanza con le nuove amiche

Rossana, Anna, Veronica e Sara lavorano presso la stessa azienda dove si sono conosciute pochi mesi fa. Oltre il lavoro non si sono mai incontrate, decidono forse proprio per questo di andare in vacanza insieme.

Le divergenze iniziano quasi subito. Ognuna ha le sue esigenze alimentari, i suoi gusti musicali. Basta poco per rendersi conto che si è trattato di una decisione a dir poco avventata. Veronica e Sara tornano dalla discoteca puntuali alle 5 del mattino. Anna preferisce una vita sana, a letto la sera presto e attività sportiva al mattino. Veronica vorrebbe conoscere ogni metro quadrato dei negozi del centro.

Le nostre raccomandazioni finali

Ci sono molti aspetti da considerare prima di vivere una vacanza di gruppo. Non trascurare l’aspetto economico. Non tutti hanno la disponibilità di spendere la stessa cifra. Nel vivere due settimane insieme nella stessa casa al mare è bene impostare da subito delle regole e dei compiti, cosicché la stessa persona non si ritrovi 15 giorni in cucina a pulire stoviglie, mentre gli altri fanno il riposino pomeridiano.