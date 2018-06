Origgio, incendio in azienda: pompieri al lavoro

Sono state le guardie giurate che si occupano della sicurezza del plesso produttivo di via Primo Maggio a dare l’allarme nella notte tra domenica e lunedì per l’incendio scoppiato all’interno di un grosso macchinario in un’azienda specializzata nel riciclo del vetro.

L’allarme è scattato intorno alle 4.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Per prima cosa hanno “raffreddato” l’esterno del macchinario e poi hanno lavorato per spegnere le fiamme all’interno. L’intervento è durato fino alle 9,30. Non risultano feriti, intossicati o danni alla struttura. Tanto che il personale si è rimesso all’opera per riparare i danni provocati da fuoco e fumo già in mattinata.