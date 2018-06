Orizzonte Ideale sbarca in città. Cosentino: “Difendere i valori della destra”

Giovedì 14 giugno, in piazza San Giovanni a Busto Arsizio presso il locale “Sempre Pronto”, si è svolta la presentazione della nuova sezione di Orizzonte Ideale Busto Arsizio, associazione culturale e politica esistente dal 2014 con l’intenzione di salvaguardare gli ideali della destra identitariaall’interno della coalizione del centrodestra.

A fare gli onori di casa Luca Folegani, referente cittadino dell’associazione: “Siamo un’associazione politica-culturale attiva nel perimetro del centrodestra ma non organica ad alcun partito. Siamo riusciti ad avvicinare tante nuove persone che condividono i nostri valori e le nostre priorità come il diritto alla casa, la sicurezza, la tutela delle nostre tradizioni. Ora ci dedicheremo ad organizzare le nostre attività anche a Busto Arsizio”. Del gruppo fa parte anche Matteo Tempesta.

Non poteva non essere presente il presidente di Orizzonte Ideale, Giacomo Cosentino, consigliere regionale di Regione Lombardia per la Lista Fontana e fedelissimo del presidente col quale ha anche condiviso 10 anni da consigliere comunale quando questi era sindaco di Varese: “Sono felice che anche a Busto Arsizio ci stiamo strutturando in maniera concreta e stiamo avvicinando nuove forze. Le nostre battaglie per l’identità nazionale, la difesa dei confini, la responsabilità verso il nostro territorio nel tutelare soprattutto le esigenze dei più deboli stanno trovando sempre più condivisione da parte delle persone – continua Cosentino – dnche in Regione Lombardia stiamo lavorando per dare risposte alle realtà locali, per migliorare la sanità e dare un tetto agli italiani che ancora non lo hanno”.

Presenti anche esponenti della lista Busto Grande, Matteo Sabba e il consigliere comunale di Busto Paolo Efrem, che dichiara: “Con gli amici di Orizzonte Ideale ci sarà una bella collaborazione a Busto Arsizio, siamo in sintonia e continueremo ad essere a supporto del centrodestra”.

In chiusura il saluto dell’Assessore del Comune di Busto, Paola Magugliani, la quale si è detta contenta di vedere ancora tanta motivazione e passione nel fare politica da parte di Giacomo Cosentino e di tutte le persone attive in Orizzonte Ideale.