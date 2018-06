Oro, argento e bronzo: mondiali da favola per Livia Bregonzio

Si sono svolti dall’11 al 17 giugno a Lignano Sabbiadoro i decimi World Championship Apnea Indoor CMAS.

Ventiquattro nazioni presenti, tanti atleti agguerriti, ma alla fine la Nazionale Italiana non ha deluso le aspettative. La squadra azzurra ha vinto il medagliere con 12 medaglie complessive.

Ottimi risultati per la varesina Livia Bregonzio che è stata protagonista di tre gare fantastiche, vincendo una medaglie per tipo, chiudendo in bellezza.

Il primo giorno, nella categoria Rana Subacquea, ha conquistato il bronzo con 163,30 mt in 3’30” dietro alla pluricampionessa Alessia Zecchini, avanti per soli 50cm.

Pochi giorni dopo è arrivato l’argento nella categoria Rana con le Pinne; nell’occasione ha fatto segnare la fantastica misura di 215,30mt in 3’38”, battuto solo dal record del mondo fatto segnare da Alessia Zecchini con 221.00mt. Comunque grande la soddisfazione per la seconda medaglia consecutiva.

Il giorno seguente, ultimo giorno del Campionato, è arrivato anche l’oro nel Monopinna. Un vero capolavoro con la stratosferica misura di 247.30mt in 3’54″che le è valsa il primo posto e la vetta del mondo.