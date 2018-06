Oro si prende la sua rivincita sul Bitcoin come bene rifugio

L’oro è salito ai massimi da due anni questa settimana, mentre l’incertezza generale ha fatto tremare il mercato. La corsa bull non è ancora finita, dice uno stratega: “Sono un compratore, e la cosa mi piace davvero”, ha detto mercoledì Boris Schlossberg, amministratore delegato della strategia FX di BK Asset Management, alla “Trading Nation” della CNBC.

Secondo Schlossberg l’oro sta “riprendendo il suo scettro come la risorsa difensiva chiave rispetto al bitcoin, che ha sicuramente sofferto molto negli ultimi due mesi”. A partire da giovedì, l’oro, il tradizionale bene rifugio sicuro, è aumentato di poco più del 3% quest’anno. Era sceso dello 0,72%. Bitcoin è stato visto come un bene rifugio emergente lo scorso anno, quando il denaro veniva massicciamente investito in criptovalute fino al 2017.

Da quando ha toccato il suo massimo storico a metà dicembre2017, ossia quasi $ 20mila, il bitcoin ha perso il 60% negli ultimi 4 mesi. Tuttavia, il bitcoin è salito giovedì mattina per scambiare brevemente sopra $ 8.000.

Cosa sta succedendo all’Oro

L’ascesa dell’oro non è una novità, afferma Marco Giordano, responsabile di analisi tecnica e trading online presso Webeconomia.it. In effetti, il suo rally è durato anni. “Questo miglioramento dell’oro parte da circa 4 o 5 anni”, ha detto Giordano. “Abbiamo questa grande base che sta prendendo forma dalla fine del 2012.”

I prezzi dell’oro hanno trovato un minimo all’inizio di dicembre 2015 dopo aver toccato un massimo pluriennale alla fine del 2012. A partire da tale livello, l’oro è salito del 28% a circa $ 1,347 l’oncia. Se l’oro può superare il prossimo livello chiave di resistenza, sarebbe un fatto positivo per i prezzi dell’oro, dice Giordano. “Questo livello di $ 1,375 è fondamentale, è stata la resistenza negli ultimi due anni”, ha detto. “Alla fine pensiamo che accadrà questo.”

L’oro non è andato oltre $ 1375 dalla metà del 2016. Ma Giordano dice che se l’oro continua a spingere più in alto negli ultimi mesi è un segnale positivo, una tendenza più alta può continuare e può oltrepassare il suo livello di resistenza. “Quello che notiamo qui sono i minimi più alti degli ultimi due anni, quindi ogni volta che hanno provato a vendere oro, esso è tornato”, ha detto.

Come sfruttare trend rialzista oro

Un modo per partecipare al rally in oro è investire nei minatori, afferma Schlossberg. “I minatori sono probabilmente il modo migliore per scambiarlo perché la leva qui sarà tremenda,” Schlossberg prosegue.

“Anche se copriranno parte della loro produzione, i nuovi prezzi più alti creeranno guadagni molto migliori per loro in futuro.” Giordano nomina Newmont Mining come il settore che probabilmente beneficerà di prezzi dell’oro più elevati. Newmont sta “spingendo verso destra” contro questo livello $ 42 “, ha detto Giordano. “Abbiamo avuto questi minimi più alti nell’ultimo anno o giù di lì, pensiamo che sia di buon auspicio per il titolo, pensiamo che sia di buon auspicio per il metallo.”

Le azioni di Newmont Mining hanno raggiunto oltre $ 41 per azione mercoledì, ma si sono attestate al di sotto di tale livello entro la fine della sessione. Era a $ 40,64 prima della campana di apertura di giovedì. Le sue azioni non sono andate oltre i $ 42 dalla fine di gennaio.

Risultati Federal reserve più influenti della guerra in Siria

I futures sull’oro di giovedì hanno registrato la loro prima perdita in cinque sessioni, ritirandosi dal massimo da 2 mesi che si sono stabiliti il giorno prima, mentre i risultati della riunione della Federal Reserve danno credito alle aspettative per ulteriori aumenti dei tassi d’interesse.

Il Presidente americano Donald Trump ha invece fatto capire di voler riprendere l’immediatezza della risposta americana ad un presunto attacco di armi chimiche in Siria contro la popolazione da parte di Assad.

“Per l’oro questa settimana, la promessa della Fed di ulteriori aumenti dei tassi supera l’ultima minaccia di attacchi aerei di Trump” ha dichiarato Adrian Ash, direttore della ricerca di BullionVault. “Quindi, mentre i prezzi stanno testando la resistenza di 5 anni, il clima finanziario rimane più importante della geopolitica.”

Insomma, la Fed per ora sempre avere più influenza di un probabile intervento degli Usa in Siria. Anche per l’oro. Mentre sembra già essere passata in secondo piano la guerra commerciale tra Usa e Cina.