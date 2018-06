Palaginnastica, avviato l’iter per la realizzazione

La giunta comunale ha approvato ieri, mercoledì, il progetto preliminare del Palaginnastica di Beata Giuliana e il relativo finanziamento. Soddisfatto l’assessore allo Sport Gigi Farioli: «Un progetto è il regalo che la testa fa al cuore. Oggi abbiamo fatto questo, adesso dobbiamo realizzarlo».

Farioli spiega che nelle settimane scorse è stato raggiunto l’accordo con la Provincia per poter utilizzare i famosi 3 milioni di euro stanziati molti anni fa per realizzare il palaghiaccio. Di quel progetto è rimasto solo lo scheletro sul Sempione che, però, non verrà demolito ma trasformato in un palazzetto multiuso aperto ai lati (qui il nuovo progetto).

Coinvolto anche Il Coni che collaborerà a fare in modo che vengano rispettate le dimensioni e le caratteristiche tecniche perchè il palaginnastica (che ospiterà la gloriosa Pro Patria ginnastica, ndr) possa essere omologato per le gare ufficiali, evitando quello che accadde con lo stadio dell’atletica di Sacconago.

A proposito di pista d’atletica, l’assessore Farioli annuncia che gli investimenti sulle strutture sportive non si limiteranno al Palaginnastica: «Non sarà l’unica struttura su cui investiremo» – conclude l’ex-sindaco.