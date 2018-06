Da Palermo a Rho, 7 cani rinchiusi in macchina senza acqua

Sette cani rinchiusi in macchina, in diverse gabbie, senza acqua nè cibo.

Li hanno trovati gli uomini della polizia locale di Parabiago, avvertiti dai dipendenti dello stabilimento industriale ex-TermoZeta che hanno visto i cani rinchiusi in auto, sotto il sole e in gabbia, mentre il padrone degli animali se ne stava nella sua camera d’abergo in attesa di andare alla “Settimana milanese del cane” in scena sabato 16 giugno alla Fiera di Rho.

La pattuglia ha subito verbalizzato sul posto l’accaduto ed atteso un riscontro sullo stato dei cani dagli organi competenti, verificando anche che essi avessero i microchip e le dovute documentazioni. L’uomo, originario di Catania, è stato identificato e denunciato.