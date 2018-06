Il Palio dei borghi di Fossano

Nella foto (di Simone Mondino) il Castello di Fossano in occasione del Palio.

La rievocazione storica ricorda il passaggio a Fossano, nel 1585, di Carlo Emanuele I e della sua sposa, l’Infanta di Spagna Caterina d’Asburgo, in occasione del loro viaggio nuziale che dalla penisola iberica li condusse a Torino. Sette i borghi pronti a contendersi il successo finale.

Ecco il programma dell’edizione 2018 del Palio dei Borghi di Fossano – Giostra de l’Oca.

Giovedì 14 giugno 2018

Ore 19.00 – PROVE DEI CAVALLI IN ARENA

Ore 20.00 – CENA RINASCIMENTALE nella corte del Castello, a cura della Proloco Fossano, aperta a tutti su prenotazione. I commensali saranno allietati da balli dell’epoca alla presenza del Monarca e Monarchessa, Abbà ed Abbadesse. Biglietti in vendita a partire da mercoledì 6 giugno presso l’Ufficio Manifestazioni (orari d’ufficio, tel. 0172.699711) e presso l’edicola di via Roma al costo di 25 euro.

Venerdì 15 giugno 2018

Ore 20.15 – ESIBIZIONE DEGLI SBANDIERATORI in piazzetta Manfredi.

Ore 20.45 – SFILATA DEL CORTEO STORICO – Il corteo sfilerà in via Roma proseguendo lungo via Cavour per concludersi nell’arena di piazza Castello.

Ore 21.45 – GIOCHI POPOLANI e intermezzo con esibizione dei tamburini dei Borghi.

Ore 22.45 – SPETTACOLO PIROTECNICO in piazza Castello. Il costo del biglietto per assistere ai giochi e allo spettacolo pirotecnico è di 3 euro.

Sabato 16 giugno 2018

Ore 15.00 – PROVE DEGLI ARCIERI

Ore 20.15 – SFILATA DEL CORTEO STORICO in via Roma. Alle ore 21.00 ingresso del corteo in arena.

Ore 21.30 – GIOSTRA DE L’OCA – PALIO DEI BORGHI nell’arena di piazza Castello.

Biglietto ingresso all’arena venerdì sera (Giochi Popolani – Spettacolo Pirotecnico): 3 euro.

Biglietto ingresso all’arena sabato sera (Giostra de l’Oca – Palio dei Borghi): 12 euro / Ridotto: 7 euro per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti e per gli over 65. Gratuito per i bambini di età inferiore ai 6 anni.

Biglietto combinato (venerdì e sabato): 13 euro.

Vendita Biglietti presso l’Ufficio Manifestazioni al Castello di Fossano.

Prenotazioni e informazioni: tel. 0172.699711/2 – tel. 0172.60160.

Prevendita biglietti presso la cassa in piazza Castello.

Lunedì 11 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.

Martedì 12 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.

Mercoledì 13 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 19.

Giovedì 14 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 22.

Venerdì 15 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 22.30.

Sabato 16 giugno: dalle ore 11 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 22.

Info: Ufficio Turistico di Fossano (IAT)

presso la torre est del Castello Principi d’Acaia di Fossano

Tel. +39 0172 60160 – Numero Verde 800.210762

E-mail: iatfossano@cuneoholiday.com

Sito: www.visitfossano.it