A Panza e Bozzolo per due serate tra arte e natura

Appuntamento a Villa e Collezione Panza e a Villa Della Porta Bozzolo per le “Sere Fai D’Estate”, la rassegna che nei mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, vede oltre 180 appuntamenti in tutti i Beni del FAI-Fondo Ambiente Italiano.

Questa settimana si comincia giovedì 28 giugno dalle ore 19 alle 23 a Villa Panza a Varese con “Classico, romantico e contemporaneo”, aperitivo in musica nella luce calda e soffusa delle candele e visita in notturna alla collezione permanente, alle installazioni site-specific e alla mostra “Barry X Ball. The end of history”. Protagonista di questo appuntamento sarà il quartetto di sax del Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Como – Sofia Sabadini al sax soprano, Federico Cester al sax contralto, Daniel Comacchio al sax tenore e Camilla Borgnino al sax baritono – che eseguirà brani di Domenico Scarlatti, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Erik Satie e altro.

A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno sabato 30 giugno secondo appuntamento con “Arte nel parco”, due visite speciali alle ore 19.45 e alle 21.30 alla scoperta dei soggetti e dei simboli racchiusi nelle statue in pietra di Viggiù che decorano il parco monumentale e scenografico, dalle terrazze al giardino segreto. La prenotazione della visita è fortemente consigliata.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner. Villa Panza e Villa Della Porta Bozzolo sono musei riconosciuti da Regione Lombardia.

Villa e Collezione Panza:

Ingresso: Intero € 15; Ridotto (Bambini 4-14 anni) e Iscritti FAI € 7; Studenti fino a 26 anni € 10.

L’aperitivo su prenotazione (tel. 0332 242199) non è incluso nel prezzo del biglietto.

Villa Della Porta Bozzolo:

Ingresso + visita guidata: Intero € 10; Ridotto (Bambini 4-14 anni) € 5; Iscritti FAI € 4; Famiglia (2 adulti + 2 bambini) € 25. Aperitivo (drink + menu a buffet) € 15.

Per informazioni sui prezzi e calendario dettagliato: www.serefai.it

www.fondoambiente.it