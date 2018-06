Paolo Giordano chiude gli eventi di BustoLibri

La stagione degli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com si chiude con un grande nome della letteratura italiana: lunedì 18 giugno alle 21 arriverà a Busto Arsizio Paolo Giordano, l’acclamato autore di “La solitudine dei numeri primi”. Giordano presenterà il suo ultimo libro “Divorare il cielo”, pubblicato da Einaudi, presso l’Osteria La Rava e La Fava di via Milano 4, all’interno dello stesso cortile del Mondadori Bookstore; la serata sarà condotta da Carlo Colombo, giornalista del quotidiano “La Prealpina”.

Nato a Torino nel 1982, Paolo Giordano è stato protagonista di uno degli esordi più fulminanti della storia della letteratura italiana proprio con “La solitudine dei numeri primi”, che nel 2008 ha venduto oltre un milione di copie in Italia ed è stato pubblicato in più di 20 paesi europei. L’opera si è aggiudicata nello stesso anno il Premio Strega (Giordano è stato l’autore più giovane a vincerlo nella storia), il Premio Campiello Opera Prima, il Premio Fiesole Narrativa Under 40 e il Premio letterario Merck Serono; nel 2010 dal libro è stato tratto un film di successo. Da allora Giordano ha scritto altri tre libri: “Il corpo umano” (Mondadori), “Il nero e l’argento” (Einaudi) e appunto “Divorare il cielo”, uscito a maggio 2018, in cui lo scrittore torna ad affrontare il tema dei percorsi di formazione, dall’adolescenza dei protagonisti (vissuta sul finire degli anni Novanta) all’età adulta.

Segnalo inoltre un ulteriore evento presso la Galleria Boragno di via Milano 4: lunedì 11 giugno alle 21 è in programma un nuovo appuntamento con il ciclo di Conferenze sulla salute psicofisica e il benessere organizzate da Davide Nicastri, esperto counselor a indirizzo psicosintetico. Gli incontri hanno come comun denominatore il benessere personale in tutte le sue declinazioni, dalla salute fisica a quella mentale, passando per le relazioni sociali

La conferenza dell’11 giugno sarà tenuta dal dottor Lorenzo Ferrante, chinesiologo professionista, esperto in nutrizione clinica, educatore posturale, formatore e naturopata, ideatore del programma di educazione posturale “Vivere senza dolori”. “Il tuo potenziale” è il titolo dell’incontro: una serata per valutare tutto ciò che ostacola l’espressione migliore di noi stessi e imparare a realizzarla.

L’ingresso alla conferenza ha un costo di 5 euro (gratuito per studenti). La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Bustolibri al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.