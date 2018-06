Parcheggi nei quartieri, oltre 100 posti a Valle Olona

Dopo la riqualificazione della ex Cartiera di via Merano e l’insediamento della Scuola Manfredini il tema della sosta nel quartiere varesino di Valle Olona, specialmente negli orari di scuola, è diventato particolarmente sentito.

Per questo può essere atteso il nuovo parcheggio che si sta realizzando in piazza Don Gabbani: una volta concluso, potranno essere ospitate circa 110 auto. «Un essenziale polmone di sosta per il quartiere ed il nuovo polo scolastico – spiega l’assessore Andrea Civati – Per questo verranno anche realizzate protezioni pedonali e attraversamenti stradali sicuri».

Nella galleria fotografica, alcune immagini dei lavori in corso: il parcheggio sarà comunale ma è stato pagato come opera di compensazione dei lavori alla Manfredini. Un’opera che «Si inserisce nel potenziamento delle aree di sosta a servizio dei quartieri – ha concluso l’assessore Civati – Stiamo già lavorando su altri interventi analoghi a Capolago, alla Rasa, a Sant’Ambrogio e a Cartabbia».