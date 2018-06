Parcheggio di via Sempione, potrebbe esser pronto all’Immacolata

Possibili novità importanti per il parcheggio di via Sempione. La nuova struttura in costruzione in centro a Varese, che sorgerà tra via Staurenghi e via Sempione, potrebbe avere una forte accelerata nell’esecuzione dei lavori che quindi causerebbe un’apertura anticipata dell’intero parcheggio – 4 piani e uno interrato per oltre 300 posti auto – rispetto al crono programma stabilito all’inizio del cantiere.

Tra la ditta che sta eseguendo i lavori e l’amministrazione si sta infatti concordando una nuova tabella di marcia: se venisse confermata il nuovo parcheggio potrebbe aprire completamente già intorno all’8 dicembre 2018, giorno del ponte dell’Immacolata, in tempo quindi per Natale.

L’attuale crono programma prevede l’apertura a step della struttura: verrebbero aperti i vari livelli del parcheggio in tre momenti diversi. I lavori però sono a buon punto e da qui è nata la possibilità, di ipotizzare un cambio di programma e quindi un’anticipazione sulla fruibilità dell’intero parcheggio.

«I lavori stanno procedendo molto bene – spiega il sindaco Davide Galimberti – per questo abbiamo chiesto alla ditta se ci fosse la possibilità di anticipare l’apertura di tutti i livelli mettendo a disposizione dei varesini già prima di Natale l’intero numero di posti auto. La ditta ci ha fatto sapere che questa possibilità sarebbe percorribile e nei prossimi giorni ne valuteremo la fattiva realizzabilità. Di certo un’apertura anticipata, in particolare un paio di settimane prima delle feste di Natale, sarebbe un’ottima notizia per tutta la città, per cittadini, commercianti e turisti».