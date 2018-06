Parte il Rugby Sound, Ziggy Marley apre la grande festa al Castello

Dal jukebox alle tv nazionali e radio, dal walkman ai grandi concerti, dal dopo guerra in poi le grandi kermesse canore hanno suggellato i ricordi dell’estate facendoci ballare, innamorare e divertire, scrivendo ricordi indelebili nella nostra memoria.

Non mancheranno dunque le emozioni nella calda estate legnanese che si appresta ad inaugurare oggi, venerdì, la nuova edizione del Rugby Sound 2018 che dal 29 giugno all’8 luglio porterà all’Isola del Castello di Legnano artisti nazionali ed internazionali.

Ad aprire la dieci giorni di musica e divertimento sarà Ziggy Marley, figlio dell’indimenticabile Bob Marley, che col suo reggae farà ballare il pubblico. Domani, 30 giugno, toccherà a Fabri Fibra, poi Pezzali-Nek-Renga (1 luglio), Lacuna Coil e Rezophonic (3 luglio) Alborosie e Mellow Mood (mercoledì 4 luglio), Sfera Ebbasta (5 luglio), The Hives (6 luglio), Deejay Time (7 luglio) e Negrita!

Un programma che abbraccia le diverse esperienze musicali e lancia la “provocazione” di lasciarsi contaminare da generi diversi e dalla curiosità, come ad esempio con il concerto dei Saor Patrol (2 luglio) che porteranno l’energia scozzese anche nella terra del Carroccio: mondi lontani accumunati dalla volontà di mantenere viva la storia.

Ma non finisce qui! “I maestri del terzo tempo” del Rugby Parabiago 1948 porteranno dieci serate di puro divertimento all’isola del castello! Tutte le sere, alla fine dei concerti il Rugby Sound Festival aprirà le porte a tutti coloro che vorranno partecipare alla festa. Dieci imperdibili eventi, i migliori club, i migliori DjSet, realizzati grazie alla collaborazione di Via Verdi Legnano e Waikiki Club.

Il Rugby Sound è cresciuto in questi 18 anni, affinando sempre più la macchina organizzativa che, grazie alla collaborazione dei numerosi volontari, il supporto degli sponsor e dell’Amministrazione, può dare il via alla grande festa internazionale della musica, del divertimento e dell’estate. Parole d’ordine rubate ai Negrita, gruppo che chiuderà l’edizione 2018, #Pace #Amore #GioiaInfinita! Have a good summer, Have a good Sound!

Per info e prenotazioni www.rugbysound.it