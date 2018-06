Il Partito Comunista Italiano va a congresso

Il 17 giugno 2018, a Varese, si terrà il primo Congresso del Partito Comunista Italiano, a distanza di due anni esatti dalla rinascita – con il nome storico – del partito rivoluzionario, avvenuta all’Assemblea Costituente di San Lazzaro di Savena.

Il risorgere della bandiera con falce e martello è frutto di «un processo che prese via da un appello al quale diversi soggetti variamente organizzati aderirono – spiega Cosimo Cerardi, convinti che nell’attuale crisi non era e non è sufficiente essere genericamente anticapitalisti, antiliberisti e che è necessario la presenza di un partito comunista, come momento necessario per la ricostruzione di una coscienza di classe, la scelta, quindi, di mettere in campo una forza politica con l’attuale presente, in grado di farsi prassi tenendo ben a mente la necessità di farsi sintesi le lotte, in nome dell’interesse generale a partire dai lavoratori, in grado di riunire nello scontro tra lavoro e capitale, i comunisti, le forze della sinistra, politiche, sociali e associative di movimento».

L’appuntamento provinciale è alla Cooperativa Biumo Inferiore Belforte, in viale Belforte 165, domenica 17 giugno alle 9.