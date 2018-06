“Parto e nascita”, incontro per futuri genitori

Tornano giovedì 28 giugno gli appuntamenti dedicati ai futuri genitori promossi dal Girotondo degli angeli di Busto Arsizio.

“Parto e nascita: scelte consapevoli per rispettare mamma e bimbo” il titolo della serata ospitata dalla sede di via XX settembre 19, a Busto Arsizio, a partire dalle ore 19.30 e rivolta alle coppie in attesa. L’idea è osservare l’esperienza della nascita da due punti di vista, quello della mamma e quello del neonato. Quali sensazioni ed emozioni prova il bambino quando nasce? Come i genitori possono scegliere il modo più dolce e sicuro per accogliere il bambino? Il luogo del parto incide su come il bimbo viene alla luce?

Si esplorerà anche l’esperienza femminile del parto, rompendo qualche tabù per dare tutte le informazioni ai futuri genitori che si avvicinano alla nascita e vorrebbero viverla serenamente.

Per info costi e prenotazioni 349.8800307 oppure www.ilgirotondodegliangeli.it