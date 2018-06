Party Run, si corre il 17 giugno

La terza edizione dell’evento sportivo Party Run, organizzato da Royal Time e Roy Group, in collaborazione con Atletica San Marco, Gruppo Agesp e Piscine Manara, rinviato causa maltempo a maggio, torna domenica 17 giugno, nell’ambito di Busto Estate.

Party run è una manifestazione sportiva non agonistica e aperta a tutti, con un percorso di lunghezza pari a circa 7km all’interno del centro cittadino di Busto Arsizio.

Obiettivo principale della manifestazione il coinvolgimento di giovani, famiglie, attività e associazioni del territorio per condividere il piacere di vivere una domenica di divertimento in città e nello stesso tempo scoprire insieme il bello di vivere a Busto e di apprezzare il verde cittadino, perché Party Run è anche questo.

Infatti, secondo obiettivo di questo evento sportivo è dare risalto al verde pubblico, che occupa un ruolo primario nella valorizzazione della città: la grande festa conclusiva si svolgerà infatti al parco Ugo Foscolo.

La manifestazione è articolata in due blocchi distinti: pomeridiano e serale. Il ritrovo è previsto alle ore 16.30 in via Manara, 13 dove verranno effettuati accrediti last minute. Deejay Set dell’evento Radio 10.7 e partenza prevista alle 17.30, dopo un riscaldamento di 15 minuti in collaborazione con MB Fitness.

Il percorso podistico prevede due giri del percorso indicato all’interno della città e culmina con la premiazione al parco Ugo Foscolo: premi ai migliori tempo maschile, femminile e gruppo più numeroso, oltre alla vera novità di questa terza edizione, il premio alla miglior maschera “Animalier”.

Infatti, grazie ad un accordo tra Party Run e Safari Park Lago Maggiore, il parco zoologico di 450.000 mq che richiama la selvaggia cornice della savana africana, è stata appositamente ideata e istituita questa nuova categoria con relativo premio denominata “Animalier”, con l’obiettivo di sensibilizzare al tema della conservazione della specie animale e rispetto per l’ambiente attraverso comportamenti di consumo e turismo responsabili.

Per l’occasione verranno distribuiti migliaia di coupon per ingressi scontati, ingressi omaggio e gadget.

La parte serale della manifestazione è aperta anche ai non corridori con accesso diretto e intrattenimento sportivo dalle ore 18.20 al Parco Ugo Foscolo, grazie alla collaborazione con scuole di danza, palestre ed associazioni sportive.

Alle 19.30 il momento istituzionale con le premiazioni e l’intervento del sindaco Emanuele Antonelli e degli assessori Magugliani e Farioli e successivo proseguimento della serata con Radio 10.7.

La manifestazione è aperta a singoli, gruppi, famiglie ed associazioni sportive, di qualsiasi età e livello.

L’evento viene presentato da Scott Bologna.

La viabilità verrà modificata con chiusura al traffico e deviazioni al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Programma in dettaglio

ore 16:30 Ritrovo e accrediti in via Manara 13

ore 17:00 Riscaldamento

ore 17.30 Partenza

ore 18.00 Inizio attività Parco Ugo Foscolo ed esibizioni sportive

ore 18.30 Arrivo al Parco Ugo Foscolo

ore 19.30 Premiazioni ed intervento istituzionale

ore 21.00 Party Radio 10.7 #MaiUnaNoia

Quota di partecipazione

– kit a 15,00 euro comprensivo di pettorina, pacco run con gadget a cura degli sponsor ed apericena con drink all’arrivo

– kit a 10,00 euro comprensivo di pettorina e pacco run per la sola gara

Sarà presente un’area charity con diverse Associazioni del territorio, Onlus e di Volontariato con distribuzione di materiale per la sensibilizzazione sulle diverse tematiche

Per i più piccoli sarà allestita un’area baby con laboratori didattici.

Per tutti i nostri amici a quattro zampe è prevista un’area pets.

Le prevendite potranno essere acquistate unicamente presso i rivenditori autorizzati:

Atletica San Marco (Via Favana, 30 Busto Arsizio)

Piscine Manara c/o bar Clipper (Via Manara 13, Busto Arsizio)

Shed Club c/o Shed Lounge (Corso XX Settembre, Busto Arsizio)

Shed Park Chiringuito Parco del Foscolo (Via Ugo Foscolo, Busto Arsizio)

*** ORGANIZZAZIONE:

Roy Group, Royal Time, Atletica San Marco, SHED Club

*** MEDIA PARTNER:

Varese News, Radio Busto Live

*** MAIN SPONSOR

Safari Park – Jet Park, 24Gioielli, Ducati Varese – Castellanza

*** SPONSOR:

Mara Cicli, VisionOttica Manara, Il Mercante di Caffè, La Deva della bellezza, Splash&Spa, Lumapiù, Esserre Sport Revolution, Zagato Lino, Sedicigusti, CartaOrange, LoroVerde, Lualdi & Sapori.

*** TECHNICAL SUPPORTER:

Yes We Run, Penalty, W.S. Educational Center, Pi.erre Sport

*** MUSICA ED INTRATTENIMENTO:

Radio 10.7, Radio Busto Live

*** OFFICIAL LOCATIONS:

Shed Park Il Chiringuito Parco Foscolo e Piscine Manara