Passaparola rilancia, una grigliata per raccogliere fondi e aiutare gli ultimi

L‘Associazione di promozione sociale “Passaparola” definisce positivo il bilancio di questi primi mesi dall’inaugurazione. Così commenta il presidente Devis Martinello: “Ogni giovedì, da ormai due mesi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 infatti si ricevono almeno una decina di persone presso il Centro d’ascolto in Comunità giovanile e abbiamo dato la possibilità di poter ascoltare e soddisfare bisogni non solo inerenti a beni di prima necessità (medicine, vestiti e alimenti) ma anche in merito alle esigenze lavorative di molti: oltre all’assistenza nella redazione di curricula, siamo riusciti a fissare diversi colloqui, alcuni già andati a buon fine”.

Gli fa eco Luca Folegani, l’uomo di collegamento fra Comunità Giovanile e il Passaparola: “Attraverso la collaborazione con realtà pubbliche e private del territorio abbiamo dato la possibilità a decine di persone di dare una svolta e ripartire: infatti una nuova esperienza lavorativa è il miglior punto di partenza per un reinserimento nella società . Anche per Comunità Giovanile è motivo di grande orgoglio mettere a disposizione i propri locali per attività simili, finalizzate al bene comune” .

A seguito di tali fatti, l’associazione e i suoi volontari, “Quelli della Tavola” che da anni forniscono assistenza ai senzatetto delle due stazioni cittadine, hanno organizzato per venerdì prossimo 15 giugno, dalle ore 20 sempre in Comunità Giovanile, una grigliata (18 euro la quota per partecipare) il cui ricavato andrà a supportare le attività solidali di entrambe le realtà.