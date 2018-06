Passeggiata guidata nel Parco della Valle del Lanza

Con il suo panorama mozzafiato ricco di stimoli e un fondovalle prevalentemente pianeggiante, il sentiero che attraversa il Parco della Valle del Lanza è un patrimonio da esplorare adatto alle passeggiate con i bambini in età scolare.

Il percorso parte dai mulini della Folla di Malnate e arriva fino in Svizzera, ed è sempre aperto agli escursionisti, ma domenica c’è l’occasione di conoscerne meglio un tratto, grazie all’uscita a tema geologico proposta dalla rassegna “Confini” nata per celebrare i 15 anni dalla costituzione del PLIS Valle del Lanza.

L’appuntamento è per domenica 17 giugno alle 14 al palazzetto dello sport di Cagno in via Brella. Da qui Filippo Camerlenghi guiderà il gruppo all’interno del parco, dal masso erratico del Sass de la Prea al Mulino del Trotto. Il percorso è lungo circa 6 km e prevede anche un piccolo guado. Il rientro è previsto per le 17.30 nei pressi di Villa Comolli, sempre a Cagno.

Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe adatte e abbondanti riserve d’acqua.

Info: lauretta.binda@gmail.com, info@archeologistics.it