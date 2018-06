Una passeggiata medievale al monastero di Torba

Una passeggiata medievale partendo da Torba e camminando alla scoperta della bellezza e unicità del sito Unesco: è questo uno dei momenti centrali del programma di sabato 9 giugno, pomeriggio di festa organizzato nell’ambito del progetto Varese4U.

L’iniziativa prevede diversi momenti dedicati ai luoghi della nostra provincia che proprio per le loro caratteristiche, storico, artistiche o paesaggistiche sono stati riconosciuti come patrimonio dell’Umanità. Durante l’evento sarà presentato il video realizzato dal FAI – Fondo ambiente italiano, per valorizzare il sito Unesco di Torba e Castelseprio, ma ci sarà anche un momento di festa per i primi due anni di attività di Varese4U.

Sono dieci le realtà economiche del territorio, tra proprietari e gestori dei siti varesini patrimonio dell’umanità, che si sono uniti per promuovere il turismo in queste bellezze naturali e artistiche: Area Archeologica di Castelseprio-Torba, Isolino Virginia, Sacro Monte di Varese e Monte San Giorgio.

L’incontro del 9 giugno sarà quindi aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. Si comincia alle 14.30, con ritrovo al Monastero di Torba a cui seguirà una breve passeggiata medievale alla scoperta del sito.

Alle 15.30 è previsto l’incontro di presentazione del video del FAI e di alcuni risultati di Varese4U. A seguire, intorno alle 16.30, vi sarà una merenda insieme e uno spettacolo per bambini nello spazio verde antistante il Monastero, realizzato dall’associazione Progetto Zattera. L’ingresso è gratuito e qui è possibile prenotare il proprio posto a questo link