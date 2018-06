Passeggiata a sei zampe sul viale delle Cappelle

Passeggiata in compagnia dei propri amici a quattro zampe nel pomeriggio a Varese.

La propone la dog trainer Samanta Ferrario che dà appuntamento a chiunque voglia partecipare oggi pomeriggio, giovedì 14 giugno, alle 18 alla Prima Cappella: «Percorreremo insieme ai nostri cani la via del Santuario del Sacro Monte. Il percorso all’andata è in salita, ma è fattibile anche per chi non è abituato alle salite. Da evitare se si ha un cane anziano».

Alla passeggiata – gratuita – possono partecipare persone con cani di tutte le tipologie e dimensioni, ma per garantire la sicurezza e tranquillità di tutti, i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio salvo diversa indicazione. Si consiglia di portare una ciotola per abbeverare il cane alle fontanelle che si trovano sul percorso.

Per informazioni e iscrizioni contattare Samanta con un messaggio privato su facebook a Dog Trainer at home Samanta Ferrario o Samanta Ferrario, oppure direttamente su telefono o Whatsapp al numero +39 3427815466.